Quando la libertà è partecipazione Metti una sera con Gaber e gli amici

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 luglio 2024) È tra la spiaggia e la montagna, tra la Passeggiata e il molo, tra l’odore di sigaretta e il salmastro del mare, che è nata, la, sì, dima, soprattutto, di pensiero. Quel pensiero che ha scritto la musica, e il teatro canzone, della storia italiana, così come la storia, che ancora si respira, tra quella spiaggia e quella montagna, di una Viareggio vissuta e raccontata da Giorgio, e Sandro Luporini, che a Viareggio è nato, e ancora vive. Ed è in nome di quelladi pensiero che, sta, ritorna, per il secondo anno, dopo una lunga pausa altrove, “Il luogo del Pensiero“, la manifestazione realizzata da Fondazionecon il Comune di Viareggio per raccontare il lavoro die Luporini.