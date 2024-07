Pulire i fiori di zucca | come farlo in modo perfetto!

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di martedì 23 luglio 2024)diè un passaggio importantissimo per la resa ottimale di qualsiasi ricetta a base di questi ortaggi. Intanto cerchiamo di capire bene cosa sono. Sono le inflorescenze che nascono proprio dalle zucchine. Si distinguono per sesso in maschi e femmine, ma sono tutti eduli. Apportano parecchi benefici: sono ricchi di acqua e fibre, quindi aiutano l’intestino a lavorare bene. Sono ipocalorici e perfetti per la dieta. Tengono sotto controllo il colesterolo e forniscono una buona dose di calcio e fosforo, di vitamina C e di protovitamina A. Quando li acquistiamo (o li raccogliamo dal nostro orto), badiamo che abbiano un bel colore brillante e siano turgidi. Il loro sapore delicato èper realizzare deliziosi manicaretti: fritti, ripieni, impanati, al forno, lena frittata, sulla focaccia, con la pasta o nei risotti, ma anche nelle torte, dolci o salata.