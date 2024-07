Pianificava un attentato alle Olimpiadi | i servizi segreti francesi arrestano un 18enne

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Aveva raccontato sui social la sua volontà di passare all’azione con un attacco violento durante ledi Parigi 2024. Unè stato fermato stamattina in Francia nell’ambito di un’inchiesta aperta alla procura nazionale anti-terrorismo perché sospettato di avere pianificato un’attacco da compiere durante i Giochi. Le indagini devono ancora accertare la veridicità del piano ed eventualmente a che punto si trovasse. Il giovane, descritto come radicalizzato, può essere tenuto in custodia dalla polizia per un massimo di 96 ore. Le Parisien scrive che ilè stato fermato nel dipartimento di Gironda dagli agenti della Direction générale de la sécurité intérieure (Dgsi), iinterni. Secondo quanto risulta al quotidiano della capitale francese, il fermo è avvenuto per “associazione criminale terroristica“.