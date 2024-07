Patricio Apey è sicuro | Alcaraz e Sinner daranno vita a un duopolio nel tennis mondiale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 23 luglio 2024) Carloscontro Jannikil futuro del? Non è la prima volta che lo si sente dire, ma dic’è che gli appassionati si stanno schierando da una parte e dall’altra a sostegno dello spagnolo o dell’italiano. Se è vero cheè stato autore della fantastica doppietta Roland Garros-Wimbledon nello stesso anno e a soli 21 anni, lo è altrettanto cheabbia conquistato la vetta della classifica, vincendo 4 tornei quest’anno, tra cui lo Slam in Australia e il Masters1000 a Miami. Si spera che alle Olimpiadi questo confronto vi possa essere, in considerazione delle notizie che arrivano dal fronte italico in merito a uno stato febbrile che ha costretto Jannik a posticipare la sua partenza per la città degli Innamorati.