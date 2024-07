Parlamento Ue chi sono i 14 italiani eletti ai vertici delle commissioni

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 23 luglio 2024) Ledeleuropeo prendono forma. Dopo l’elezione della presidente dell’emiciclo Ue, Roberta Metsola, e della presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, siriunite oggi le ventipermanenti e le quattro sottodeleuropeo. Nel corsoriunioni costitutivestatiil presidente e i vicepresidenti per ciascuna commissione (per la verità alcune di queste completeranno la loro composizione prossimamente). Tra gli, 14 tra presidenti e vicepresidenti. Partiamo dalle presidenze, due per l’Italia: il 5 Stelle Pasquale Tridico (The Left) presiederà la sottocommissione per le Questioni fiscali, mentre il dem Antonio Decaro (S&D), già sindaco di Bari e presidente Anci, sarà il presidente della commissione per l’Ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare.