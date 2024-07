Ode all’identità costruttivista con il vino come fil rouge

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 23 luglio 2024) È possibile arrivare in un posto che all’inizio degli anni Ottanta sembra davvero più disabitato e selvaggio di quello che non sia ancora oggi, nonostante tuttora la presenza antropica in questo cuore di Toscana sia ampiamente al di sotto degli standard a cui siamo abituati, e costruirci una realtà che da economica si trasforma in sociale e, a tutto tondo, culturale? Se è possibile, a giudizio di chi scrive naturalmente, la potenza diventa atto in quella realtà straordinaria che porta il nome di Castello di Ama e che sin da questo nome denuncia la prevalenza della volontà sulle stesse, fisiche opportunità. Quando si giunge dove il navigatore e i cartelli indicano essere Castello di Ama, il castello non c’è. Fu distrutto nel diciassettesimo secolo e al suo posto nel borgo odierno sorsero un paio di dimore patrizie con diverse dépendance oggi meravigliosamente conservate.