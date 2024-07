Nuoto oro e argento ai campionati italiani Master per Sport Village Brenda e Giorgioni | Pesaro è ai vertici

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) La stagione natatoria in piscina si è appena conclusa ma per gli atletidiBanca diinizia quella in acque libere che si concluderà in settembre con ia Piombino. A ripercorrere le 12 competizioni a cui la squadra ha partecipato in questa stagione è l’allenatore Matteo Bruzzesi che ancora si emoziona ricordando le tante medaglie ottenute aiRegionali di Fabriano, così come la medaglia d’oro negli 800 stile libero di Giuliaai mondiali di Doha. Intanto iappena conclusi a Riccione hanno proclamato Francescaregina indiscussa di categoria nei 200, 50 e 100 farfalla conquistando due ori e uned anche il grande risultato di Giuliasugli 800 e 400 stile libero con due esaltanti argenti.