Netanyahu a Washington Un viaggio in cerca di rassicurazioni

(Di martedì 23 luglio 2024) “Le condizioni per un accordo sugli ostaggi stanno maturando”, ha detto il primo ministro israeliano, Benjamin, durante un incontro con le famiglie dei cittadini statunitensi rapiti da Hamas nel macabro attacco del 7 ottobre – che ha aperto l’attuale stagione di guerra. Il faccia a faccia è uno degli appuntamenti che l’amministrazione di Joe Biden ha organizzato per spiegare in modo dinamico le ragioni delle pressioni che sta esercitando sul governo israeliano da mesi. Ragioni interne, le richieste di quei cittadini e di milioni di altri che vedono le immagini tragiche della Striscia di Gaza martoriata dai bombardamenti con cui Israele ha risposto in modo esponenziale all’affronto subito, che adesso chiedono la fine della guerra.