Michele Piagno | Stupire agli eventi? L' effetto wow parte da un barman esperto non solo dai piatti gourmet

(Di martedì 23 luglio 2024) (Adnkronos) - Per chi organizza, avvalersi di un professionista del beverage è un'opportunità per creare un'esperienza di valore e lasciare un buon ricordo nella memoria degli ospiti, come spiega l'di mixologia molecolare di fama internazionale. Milano,23 Luglio 24.Per gli organizzatori dicreare occasioni speciali e uniche, che lascino un bel ricordo negli ospiti, è diventato irrinunciabile: in un panorama in cui le aspettative sono sempre più alte,è la parola magica. «Gli esperti del catering, così come i gestori di hotel e ristoranti di prestigio, sono ormai abituati a puntare sull'impatto visivo e gustativo dei, spesso dedicando l'attenzione esclusivamente allagastronomica.Tuttavia, tendono a trascurare un elemento cruciale: il beverage.