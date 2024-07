Meraviglia in mare una balenottera regala spettacolo tra le barche a Porto Santo Stefano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 luglio 2024) Monte Argentario (Grosseto), 23 luglio 2024 – È entrata nelintorno alle 14,30, ha fatto un giro fin quasi alla banchina virando con grazia, poi è uscita di nuovo dall’imboccatura del Valle dopo pochi minuti. Si tratta con ogni probabilità di unaComune, il cui nome scientifico è Balaenopteta Physalus, che nel primo pomeriggio ha datoall’interno dello specchio acqueo di. Un esemplare tra i 10 e i 15 metri metri, ben visibile in un video girato dai dipendenti della compagnia di navigazionegiglio durante le manovre di partenza verso l’isola. Dalle immagini si può vedere il cetaceo nuotare a pelo d’acqua, per poi riaffiorare per qualche secondo per prendere fiato. Un evento che ha quindi destato l’attenzione di molti, compresi i dipendenti che lavorano sul traghetto.