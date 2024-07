Le destre per Ursula

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 23 luglio 2024) Per i sondaggi il 60% degli italiani era contrario alla rielezione divon der Leyen e solo il 40 favorevole. Ma è stata rieletta. Allora che abbiamo votato a fare?Edo SalinaVia email Gentile lettore, come disse Mark Twain, “Se votare servisse a qualcosa, non ce lo farebbero fare”. A parte i paradossi (ma non tanto), penso che lo sfavore popolare verso la von der Leyen sia grande in tutti i Paesi dell’Ue. Il suo discorso programmatico, poi, è stato vergognoso: non una parola su povertà e sofferenze sociali, ipocrita su migrazioni e green, sfuggente su Gaza e bellicista sull’Ucraina. Il rito di palazzo che ha portato alla rielezione è la prova che l’Ue non è una democrazia ma la mascheratura di un sistema illiberale affidato a tecnocrati e modellato sugli interessi della grande finanza. Quanto agli italiani, la scena è questa.