L’Ancona rinuncia alla Serie C la rabbia dei calciatori | sogni infranti Certi personaggi…

(Di martedì 23 luglio 2024) “Siamo stati in silenzio per molto tempo aspettando inutilmente che le cose si sistemassero ed ora che tutto è finito è giusto che la squadra faccia sentire la propria voce. È stata una stagione complicata sotto il punto di vista sportivo conclusa con la sudata ma sicuramente meritata salvezza sul campo! Tutti noi insieme allo staff eravamo già proiettatistagione successiva facendo tesoro degli insegnamenti della precedente e mai ci saremmo aspettati quello che poi è successo“. È il pensiero che idelhanno scritto in una lettera aperta, dopo la mancata iscrizione al campionato diC. “Quel maledetto 4 giugno è stato per tutti noi un fulmine a ciel sereno, ovviamente sapevamo dei ritardi degli stipendi ma ci erano stati garantiti (a “parole”) dal presidente e dal direttore generale i pagamentiscadenza.