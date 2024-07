Kamala Harris ha i numeri per vincere contro Trump cosa ha detto nel primo discorso

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 23 luglio 2024)potrebbe avere davvero iper “sconfiggere”, per usare le parole del suo ultimo comunicato via social. I soldi per la campagna elettorale sono stati raccolti, almeno 50 milioni di dollari in 24 ore e l’appoggio di molti esponenti del Partito Democratico, anche piuttosto influenti, è già arrivato.vuole sconfiggere Donald: ha soldi e appoggio per farloha già cambiato l’immagine di copertina di X (ex Twitter) con il banner “Let’s WIN this.for president”. La prima donna nera presidente potrebbe essere lei, almeno se l’appoggio economico e del suo partito si trasformerà in voto dei democratici.