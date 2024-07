Investimenti per oltre tredici milioni Strade sociale e riduzione mutui

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 luglio 2024), di cui circa 11 dall’avanzo libero, da riversare sulla città, sui lucchesi, sulle, sulle strutture. Non c’è soltanto l’acquisto degli spalti delle Mura di proprietà degli ex Vivai Testi (502.000 euro) fra i progetti e le opere che l’amministrazione comunale intende finanziare. E’ un bilancio in salute, quello rivendicato ieri a Palazzo Orsetti, non senza una punta di ironia rispetto a quanto fatto dalla precedente amministrazione e alle critiche dell’opposizione, dal sindaco Mario Pardini e l’assessore alle Finanze Moreno Bruni. "C’è grande soddisfazione - dichiara Pardini - abbiamo sempre cercato di rispondere con i fatti alle critiche e abbiamo un bilancio solido, sorrido a leggere alcune affermazioni dell’opposizione: c’è un’azione politica che ha una visione e produce risultati.