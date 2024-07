In attesa degli azzurri l’Inter si gode Taremi e i nuovi arrivati

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 23 luglio 2024)sil’arrivo dei. Mehdiin attacco sta prendendo sempre più spazio indel rientro di Lautaro Martinez e di Marcus Thuram. Discorso diverso invece per Piotr Zielinski che ha preso il posto al centro del campo. Stessa strada anche per Josep Martinez. LAVORO –continua la preparazione ad Appiano Gentile indi rivedere il gruppo al completo per inizio agosto quando rientreranno Lautaro Martinez e Valentin Carboni. I due argentini hanno iniziato tardi le vacanze estive dopo la vittoria della Copa America negli Stati Uniti. Domani invece rientreranno gli: sarà il turno di Matteo Darmian, Alessandro Bastoni, Nicolò Barella, Federico Darmian e Davide Frattesi. Presenti invece ad appiano iacquisti, con l’arrivo anche di Kristjan Asllani che si è unito al gruppo dopo aver preso parte agli Europei con l’Albania.