Il principe Harry eredita 7 milioni dalla morte della Regina Madre | William riceverà una somma più bassa

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 23 luglio 2024) Una notizia che sta scuotendo la famiglia reale britannica. Secondo quanto sostiene la rivista australiana New Idea citando il Times, il, duca di Sussex, si sarebbe intascato la parte più consistentefortuna pecuniariadefunta, la mammaElisabetta, stimata in 70di sterline, che era stata depositata in un fondo fiduciario per la famiglia. Asarebbero andati ben 7di sterline. Unamolto più alta di quella ricevuta dal fratello.Leggi anche: Meghan al veleno: “Hanno mentito tutti”. Poi scoppia in lacrime Non bastavano dunque gli enormi guadagni ottenuti con la messa in ondaserie tv Netflix “& Megan”.