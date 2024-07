Harris è già in corsa | Sono grata a Biden un’eredità senza pari E Pelosi la incorona

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Ora più che mai, Kamala. Il tornadoha spazzato via i suoi potenziali rivali nel partito democratico. Un dato la dice lunga. In poche ore, domenica, Future Forward, il secondo più grande aggregatore di donazioni per i dem, ha raccolto 46 milioni di dollari in finanziamenti, saliti ieri a 60. Secondo il sito Politico, Future Forward, considerando i fondi promessi, avrebbe raccolto addirittura 150 milioni. I soldiil sangue delle campagne elettorali americane. Esembra in grado di riattivare la circolazione finanziaria nel corpaccione del partito democratico. E, se cii soldi e le idee non mancano, tutto è possibile.