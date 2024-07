Giugliano Dalla Chiesa FI | Non si può essere in balìa dei rom per anni

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 23 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti “La vicenda del terreno del signor Francesco Micillo occupato perdai rom è allucinante. Tutto questo avviene in Italia, avviene ain Campania, dove c’è il Governatore De Luca. Ma nessuno perha mosso un dito. Di cosa, chi hanno paura? Il signor Micillo ha fatto civilmente le sue rimostranze al Sindaco, al Prefetto, ai Carabinieri. Tante promesse, ma nessuno è riuscito a risolvere questo gravissimo problema. Non è accettabile, la gente non ne puo’ piu’, e’ stanca di questa arroganza senza limiti, e lo sara’ sempre di piu’, perché non è possibile che la nostra vita sia in mano ai rom. È vergognoso che un cittadino si costruisca, con i propri soldi e la propria fatica, dei capannoni nei quali lavorare, coltivi le viti, i pomodori, e poi si veda espropriare i propri campi dalle abitazioni e dalle montagne di immondizia dei rom.