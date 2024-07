Francia niente ricorso per il Bordeaux | accetta la retrocessione in National 1

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 23 luglio 2024) Ilhato la decisione presa della Directione du Contrôle de Gestion (Dncg) e quindi lain1, terza serie in. Il club aveva l'opportunità di ricorrere in appello per sperare di ribaltare la sentenza dello scorso 9 luglio, tuttavia vi ha rinunciato. Dopo aver concluso al 12° posto l'ultimo campionato di Ligue 2, i girondini ripartiranno dunque dalla Serie C francese ma lo fanno con ottimismo. "Il periodo che si apre dovrebbe consentire aldi tornare più forte e ai massimi livelli. Il club e il suo azionista assicurano ai tifosi la volontà di tutelare gli interessi del club" si legge in una nota.