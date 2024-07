Ex Whirlpool Napoli primo anno di attività per la newco Italian Green Factory

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 23 luglio 2024) “Unfa nasceva ufficialmente, la fabbrica verde di, e tantissima strada abbiamo fatto in questi primi dodici mesi”. Lo dichiara Felice Granisso, ceo di(gruppo Tea Tek), ricordando che nel luglio 2023 veniva fondata ladestinata a gestire il processo di reindustrializzazione del sito exdi via Argine a, riconvertito alla filiera delle rinnovabili. Prosegue Granisso: “Stiamo mantenendo tutte le promesse e gli impegni presi. Le lavoratrici e i lavoratori sono stati riassunti e staffrontando un percorso di formazione, i lavori di abbattimento e ricostruzione vavanti, abbiamo acquisito un ulteriore immobile per accelerare l’avvio delle produzioni, anche perchè starrivando le prime importanti commesse.