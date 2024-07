Eventi oggi a Bologna | cosa fare martedì 23 luglio 2024

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 23 luglio 2024), 23– Non sapete come trascorrere questosotto le Due Torri? Ecco allora una breve guida agli appuntamenti in programma. Alle 20.30, il Cortile di palazzo d’Accursio ospita Masquerade Mask, spettacolo di commedia dell’arte con Luca Comastri e Tania Passarini. Alle 21, primo appuntamento con (s)Nodi al Museo internazionale della musica con i Širon, trio di folk sperimentale di polistrumentisti sloveni. Sempre alle 21, Davide Sberna è al parco della Montagnola per uno stand up comedy. Apre la serata Riccardo Iadem. Alle 21.30, l’Arena Tivoli guarda Confidenza. Alle 21.45, in piazza Maggiore si proietta Everything Everywell all at once. Sempre alle 21.45, l’Arena Puccini propone la visione di Race for Glory: Audi vs Lancia.