Erutta il vulcano in Italia fontane di lava e forti esplosioni | voli sospesi

(Di martedì 23 luglio 2024) – L'Etna è tornato a far paura. Nella mattinata di oggi, martedì 23 luglio 2024, una nube alta parecchi chilometri è fuoriuscita dal cratere centrale. Non sono mancati danni. Leggi anche: Violente trombe d'aria in, danni e disagi: collisione tra traghetti Leggi anche: Slash, morta a 25 anni la figliastra: il post misterioso dopo la scomparsa. Etna in eruzione oggi. Una grande quantità di cenere si è riversata sulla regione, in particolare su Catania, al punto che l'aeroporto Vincenzo Bellini ha comunicato l'interruzione di tutti i voli in entrata e in uscita. L'attività dell'Etna era ripresa durante la notte.