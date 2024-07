De Silvestri da Valles carica il Bologna | La Champions non può essere un peso

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024), 23 luglio 2024 - "Lanon puòun". DaLorenzo Defa il lavoro da capitano qual è: togliere pressione a un gruppo giovane che nel giro di un anno è passato dalla tranquillità del limbo-classifica ai riflettori dell'Europa più nobile. Quella che comincia per lui sarà la quinta stagione in rossoblù, che diventano così i colori più difesi nella sua lunga carriera. "Dellaho ricordi bellissimi, l'ho fatta alla Lazio quando avevo diciotto anni, e poi con la Fiorentina". Ora, a 36 anni compiuti, dovrà fare da Cicerone ai suoi compagni. "La coppa dev'una fonte d'energia, quella che ti fa fare quel metro in più - sottolinea il difensore che non a caso ilmanda per primo davanti ai microfoni in Val Pusteria -. Noi ci stiamo preparando, abbiamo una rosa importante, il gruppo è quello".