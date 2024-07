Corino-Renga il binomio vincente si è ricomposto alla De Vita Soccer a distanza di dieci anni

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 23 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAdiloro ultima esperienza insieme, si èilche in passato ha fatto le fortune del Maleventum, finostorica conquista della Coppa Italia Regionale di Serie C1, traguardo mai raggiunto prima da una squadra sta. Dopo l’approdo sulla panchina dell’Asd Dedi Paolo, squadra che sarà ai nastri di partenza del prossimo torneo di serie D, l’ambizioso sodalizio della presidente Veronica Saginario ha blindato la porta affidandosi a Francesco, una garanzia tra i pali e un elemento conosciuto molto bene dal trainer beneventano che lo ha già allenato ai tempi del Maleventum nel 2013-14. In quella stagione fu proprio Francescouno dei valori aggiunti di un collettivo che aveva in Villani, Orlando, Iannelli, Perugini e Aquino alcune delle sue punte di diamante.