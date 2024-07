Caso Brugnaro Massimo Cacciari | Dovrebbe dimettersi come fa ad andare avanti? ESCLUSIVA

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 23 luglio 2024) Lo storico ex Sindaco di Venezia a Cityrumors.it esprime la propria idea quanto sta accadendo nell’amministrazione della città lagunare Uno scandalo a cielo aperto, di quelli che rischiano di aprire una città importante in due parti. Non è mai bello e opportuno per un Sindaco far parte integrante di un’indagine da parte di una Procura, in questodi Venezia, che ha arrestato l’assessore Boraso e che ha iscritto nel registro degli indagati il primo cittadino. L’ex Sindaco di Veneziasi mette contro l’attuale Sindacoper l’inchiesta che l’ha colpito (Ansa Foto) Cityrumors.