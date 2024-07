Calcio Aguirre è il nuovo allenatore del Messico | il suo assistente sarà Rafa Marquez

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 23 luglio 2024) Ilcommissario tecnico delè Javier. Per il 65enne si tratta di un ritorno visto che ha già guidato la selezione in occasione dei Mondiali 2002 e 2010. Stavolta, però, la pressioneovviamente diversa visto che ilospiterà – insieme a Stati Uniti e Canada – la Coppa del Mondo nel 2026, dunque c’è una gran voglia di fare bella figura. Ad ufficializzare il ritorno del ct è stato Duilio Davino, segretario generale della Federmessicana, aggiungendo che l’deluna leggenda delmessicano comeprende il posto di Jaime Lozano, che non ha trovato l’accordo per il rinnovo al termine della Copa America.è ildel: il suoSportFace.