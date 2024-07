Calcio a 5 Cupramontana svelate le semifinali del torneo del Colle Elisa

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di martedì 23 luglio 2024) Dopo la conclusione dei gironi, ad accedere alledel 24 luglio saranno Priori Impianti-Pianello ed Enigma Escape-Nuova Neo/Bar Ruggero, 23 luglio 2024 – Nella serata di lunedì 22 Luglio si son conclusi i due gironi deldi calcetto al parcodi, arrivato alla sua 3ª edizione. Nelle due gare che hanno chiuso la fase a gironi infatti, Enigma Escape ha battuto per 8-5 Pianello, superando proprio questi ultimi in classifica e prendendosi il primo posto del Gruppo B, con il Pianello già qualificato che si accontenterà di giocare la semifinale da seconda in classifica. Nel Gruppo A invece, Priori Impianti ha battuto Novottica Castelplanio 5-3 e, avendo conquistato il primo posto nel girone, andranno ad affrontare Pianello in semifinale.