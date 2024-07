Bonolis | Sanremo? Una lunga puntata di Domenica In con la gara in mezzo

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 23 luglio 2024) Paoloal Giffoni Film Festival, come ripreso da La Repubblica, ha parlato di televisione polemizzando un po’ in qua e un po’ in là. Ha esordito facendolo sulla nuova tv dei ragazzi, lontanissima dal suo Bim Bum Bam. “Oggi ci sono interi canali dedicati ai bambini, ma sono canali di cartoon, ininterrotti. Manca l’intermediario, manca la persona che permetta al bambino di distinguere la differenza tra realtà e fantasia. Manca un umano – sostiene– che ti prende e ti accompagna. Mancano i giovani Virgilio che possano accompagnare i piccoli Dante nel mondo della fantasia”. Ovviamente non poteva mancare la polemica sul Festival di, kermesse canora che ha condotto per due edizioni: nel 2005 e nel 2009. “I grandi ospiti non ci sono più perché credo che costino troppo.