Belen Rodriguez | Dopo una pausa di un anno non vedo l’ora di tornare in tv! Belve? Ho rifiutato l’invito perché…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 23 luglio 2024) È pronta al suo ritorno in tvundi. La showgirl argentina,l’addio a Mediaset, farà il suo debutto sul Nove e su Real Time a partire dalla prossima stagione.sarà la padrona di casa di “Amore alla prova” in onda su Real Time al posto dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Giulia De Lellis. I casting per partecipare alla trasmissione sono stati aperti dalla stessaattraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram. Su Discovery invece la vedremo al timone di Only Fun – Comico Show. Sulle pagine di Tv, Sorrisi e Canzoni, la conduttrice ha esternato tutta la sua felicità: Ho fatto unadi quasi un annetto. Adesso nondiha raccontato che la cosa che le è mancata di più è stata l’adrenalina.