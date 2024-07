Addio Lindstrom colpo di scena Napoli | spunta un’intrigante opzione per l’attacco

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 23 luglio 2024) In casastanno perfezionando le uscite ma intanto il club sta valutando varie opzioni per il reparto offensivo. Il calciomercato delè pronto a rientrare nel vivo. Dopo la fase iniziale con diversi colpi nel reparto difensivo i tifosi azzurri hanno dovuto attendere qualche giorno, complice un lavoro da parte di Manna molto attento per quel che riguarda il calciomercato in uscita. Nelle ultime ore il dirigente ha perfezionato alcuni affari. Manca poco all’di Ostigard, sempre più vicino al Rennes ma non solo: ilha perfezionato la cessione di Jesper, andato all’Everton in prestito oneroso con diritto di riscatto. Il club azzurro ha diversi esterni offensivi, ma allo stesso tempo sta valutando la possibilità di un nuovo innesto, un’affare di calciomercato che intriga e non poco sia Conte che Manna.