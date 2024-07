A Parigi sulle orme di Montano lo sciabolatore Pietro Torre | Ho iniziato con la Wii oggi la scherma mi insegna a reagire ai problemi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Se quel giornonon avesse acceso la Wii, molto probabilmente le Olimpiadi dile avrebbe vissute sul divano di casa, come un qualsiasi appassionato di sport: “Avevo appena smesso di fare karate. Stavo giocando con i miei fratelli al gameplay ‘Mario e Sonic ai Giochi Olimpici’: dissero a mia madre che ero fortissimo, tanto per scherzare”. Non poteva che cominciare da qui la sua intervista a ilfattoquotidiano.it. L’inizio di tutto: “Il giorno dopo mi portò al circolo Fides di Livorno. Da lì, non ho avuto più dubbi”. Della serie “menomale che esistono i videogiochi”, una volta ogni tanto. La passione diper lanasce così, quasi per caso., il 22enne toscano sarà uno degli sciabolatori che gareggerà nella prova a squadre alle Olimpiadi.