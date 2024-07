Zielinski per Inter-Pergolettese il primo numero di maglia!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 22 luglio 2024)ha scelto ildiper, che presumibilmente manterrà anche per il resto della stagione. Per l’altro “nuovo” rispetto al Lugano, Asllani, c’è una conferma. LA NOVITÀ – Piotre Kristjan Asllani sono i due giocatori “nuovi” in distinta per. Ma se l’albanese ovviamente non è del tutto una new entry, visto che inizia oggi la sua terza stagione in nerazzurro, lo è il polacco. Arrivati la settimana scorsa, hanno alcuni giorni di lavoro sulle gambe e per loro alle 18.30 è prevista la prima sgambata, presumibilmente di un tempo o poco più.ha scelto il 7 comedi, mentre Asllani mantiene il 21.