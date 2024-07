Ultim’ora Osimhen il PSG ha preso la decisione definitiva | ultimatum a De Laurentiis

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 22 luglio 2024) Su Victor Osmhen bisogna registrare delle ultime novità arrivate da Parigi che, sicuramente, non faranno piacere ad Aurelio DeI giocatori del Napoli stanno trascorrendo il primo dei tre giorni di riposo concessi da Antonio Conte. Dopo l’intendo ritiro di Dimaro, di fatto, il tecnico pugliese ha voluto far staccare un poco al suo parco giocatori. Anche perché è ormai imminente il ritiro di Castel di Sangro. Gli azzurri, infatti, partiranno giovedì prossimo per l’Abruzzo. A differenza di quanto accaduto in Trentino, questa volta Antonio Conte avrà a disposizione tutta la rosa. A Castel di Sangro, infatti, ci saranno sia i giocatori che hanno disputato l’Europeo che Mathias Olivera. Quest’ultimo, di fatto, è stato l’unico calciatore partenopeo che ha disputato l’ultima Copa America, vinta poi dall’Argentina di Lionel Messi.