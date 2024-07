Ue faccia a faccia Meloni-Costa | Leadership condivisa e pragmatica

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 22 luglio 2024) Un'ora diper discutere delle priorità di azione dell'Unione europea per il prossimo ciclo istituzionale, a partire dai principali scenari di crisi a livello internazionale e dai temi della competitività e della gestione dei flussi migratori. Tanto è durato l'incontro a palazzo Chigi tra Giorgiae Antonio, che ha scelto Roma quale prima tappa del suo giro di presentazione nelle capitali europee. Il presidente eletto del Consiglio Europeo ha varcato a piedi l'ingresso di palazzo Chigi per poi stringere la mano della premier e dialogare anche dei metodi di lavoro del Consiglio europeo, con l'obiettivo di valorizzarne ulteriormente il ruolo e l'efficacia. A fine giugno, nella riunione in cui arrivò il via libera al pacchetto dei top jobs europei, era stata l'unica leader a votare contro la candidatura del portoghese alla presidenza.