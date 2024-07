Santa Severa al via un’operazione di pulizia generale

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 22 luglio 2024)Marinella, 22 luglio 2024 – Al via un’ampia operazione diche interesserà tutta la località di. È quanto è stato deciso lunedì mattina durante un importante incontro convocato dal sindaco Pietro Tidei con i responsabili dellaMarinella Servizi e Lucci della Gesam. Presenti anche l’ingegnere Giuseppe Di Bennardo, responsabile dell’ufficio tecnico del Comune, il Dec Rotondi e i dipendenti delle due società, Varchetta e Romitelli. “Abbiamo eseguito un sopralluogo per le vie die constatato l’urgenza di un intervento immediato per lae il riordino delle strade, delle vie e del verde pubblico – dichiara il Sindaco – La tromba d’aria di lunedì ha senza dubbio messo ancora di più in evidenza l’urgenza dell’intervento.