Qualiano aperitivo di tesseramento per il Pd

(Di lunedì 22 luglio 2024) L’appuntamento con Il 25 luglio alle 19 con l’aperi-tessera con live music in via roma 17 aIn una società come quella contemporanea dominata da personalismi e da una scarsa meritocrazia, è fondamentale riscoprire e promuovere una sana e partecipata democrazia, soprattutto pensando alle future generazioni. La politica deve tornare ad essere un impegno serio e condiviso, che ponga al centro il bene comune e la partecipazione attiva di tutti i cittadini. È con questo spirito che noi del Circolo Lidia Nozzolillo siamo felici di invitarvi al nostrodi Mezza Estate, un evento pensato per favorire un confronto autentico e per inaugurare ildel Circolo PD2024.