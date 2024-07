Pogacar è colpevole solo di egemonia non mescoliamo i dubbi sul ciclismo e i suoi campioni L’Equipe

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 22 luglio 2024) Tadejha vinto il suo terzo Tour de France. L’ha masticato a suo piacimento. Sei vittorie di tappa, compresa quella di domenica nella crono finale. Ha devastato il grande rivale, Jonas Vingegaard, in una battaglia chedefinisce “terrena, effimera, come quella che conduce contro Mathieu Van der Poel nelle classiche”. Il giornale francese scrive che questo dominio “maschera una lotta più ampia, più fondamentale, una sfida aieccessi, di fronte al suo sport, aipiù grandi, al suo passato”. Il punto è sempre lo stesso, ormai. “Il modo in cui ha schiacciato questo Tour de France e il cronometro di numerose salite lo ha messo anche di fronte ai fantasmi del, la cui storia è un eterno inizio”.aveva già dovuto rispondere aisul doping alla sua prima vittoria del Tour, quattro anni fa.