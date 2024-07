Osimhen la pista Psg si è raffreddata Il club parigino vuole Sancho e Bruno Fernandes

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 22 luglio 2024) Secondo Loic Tanzi, giornalista dell’Equipe e di Rmc Sport, la trattativa trae il Psg si è. L’attaccante ha anche parlato nel privato della volontà di rimanere a Napoli sotto la direzione di Conte. Di questo ne deve parlare ancora con il mister. Invece il Psg non molla Kvara, è l’obiettivo del Psg anche se adesso valuta anche altre opzione come Jadon. La trattativa per Victorsi è“La trattativa per Victorsi è, senza però concludersi, nelle ultime ore perché né Ramos né Kolo Muani sono vicini alla partenza. L’attaccante ha parlato addirittura di permanenza al Napoli, in privato. Su questo deve discutere con Conte. LaKvaratskhelia non è stato ancora abbandonata da Paris, ma la direzione sta portando avanti altre soluzioni. Questo è il caso di Jadon. Profilo convalidato da Luis Enrique.