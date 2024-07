Olimpiadi Parigi 2024 polemica per le parole del politico Portès | Gli israeliani non sono i benvenuti Le reazioni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 22 luglio 2024) Si avvicinano i Giochi, aumenta la tensione. Tra poco meno di quarantotto ore cominceranno lediche apriranno i battenti il prossimo 24 luglio con i primi incontri che precedono la Cerimonia d’Apertura, pianificata per 19:30 di venerdì 26. Come poche volte nella storia recente, il percorso di avvicinamento all’evento è stato contrassegnato da un forte vento di polemiche, determinate soprattutto dalla fragilissima situazione geopolitica. Oltre all’affaire legato alla Russia, che sarà presente in Francia con uno scartamento ridotto e in modalità neutrale, a tenere banco nelle ultime orestate le esternazioni del parlamentare del movimento di sinistra La France Insourmiese Thomas Portes riguardo la presenza degli atletiai Giochi, ingiusta dal suo punto di vista.