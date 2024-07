Olimpiadi Fioretto | Parigi 2024 from Jesi to Paris

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 22 luglio 2024) Dal 26 luglio al 4 agosto emozioni olimpiche in via Solazzi. Due maxischermo a disposizione, ingresso gratuito, 22 luglio– Dal 26 luglio al 4 agostoappuntamento al Palascherma dicon “Emozioni Olimpiche:to“, un’occasione unica per seguire e tifare insieme Tommaso Marini, Alice Volpi e gli altri fiorettisti azzurri allenati dal CT Stefano Cerioni alledi. leggi qui, la scherma uno dei primi sport a scendere in pedana L’iniziativa, organizzata dal Club Schermasi terrà, con ingresso gratuito, nell’area garden della struttura sportiva di via Siro Solazzi. Grazie a due maxischermi, sarà possibile vivere ogni emozione degli “assalti” olimpici in un’atmosfera familiare di grande partecipazione. Programma delle Serate: Venerdì 26 luglio: Cerimonia di apertura dellealle ore 18:30.