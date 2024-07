Netanyahu vola a Washington e guarda a Biden Harris e Trump con la speranza di restare a galla

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 22 luglio 2024) Tenere aperti tutti i canali. L’obiettivo di Benjaminin occasione del suo viaggio negli Stati Uniti sembra essere soprattutto questo, oltre a calmierare le tensioni dopo le operazioni a Gaza, ovviamente. Una porta aperta a Joee a Kamalae una a Donald. Con un tentativo di convincere anche il Congresso statunitense.sarà il primo capo di Stato a incontraredopo il ritiro dalla corsa alla Casa Bianca, ma il suo pensiero è rivolto a ben altro perché “è importante che i nemici di Israele sappiano che America e Israele sono uniti, oggi, domani e sempre”. Un po’ come a dire, chiunque vinca le prossime elezioni. Per il premier israeliano è la prima visita in quattro anni negli Stati Uniti e il primo viaggio ufficiale all’estero dopo il 7 ottobre.