Moose | Ho fatto una grande run come campione del mondo

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 22 luglio 2024) Il protagonista principale della TNA,, ha affrontato una difficile sfida per mantenere il suo titolo mondiale durante il recente pay-per-view, Slammiversary. Il main event era un match a eliminazione a sei uomini per il TNA World Championship, conche difendeva il titolo contro Josh Alexander, Steve Maclin, Nic Nemeth, Frankie Kazarian e Joe Hendry. Inaspettatamente, Joe Hendry ha eliminatodopo che Steve Maclin era stato eliminato per primo, scatenando una Standing Ovation e assicurando un nuovocon i cori entusiastici “We Believe” Dopo l’eliminazione di, la battaglia finale tra Frankie Kazarian e Nic Nemeth ha tenuto i fan sul filo del rasoio. Alla fine, Nemeth ha conquistato la vittoria con un Superkick e una Danger Zone, diventando il nuovo TNA World Champion.