Meteo | settimana all’insegna del calo delle temperature e del ritorno delle piogge

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 22 luglio 2024) Caldo torrido addio, almeno per qualche giorno. L’afa insopportabile della scorsalascia in questi giorni spazio apiù miti, con il. Si torna dunque a respirare, grazie al vortice che già ieri sera ha raggiunto la Sardegna e che sarà seguito dall’ingresso di correnti nordoccidentali. Possibile instabilità su alcune regioni. Ci sarà un netto, fino a 8-10 gradi in meno al Centro rispetto allo scorso weekend, con il termometro che si assesterà intorno ai 28-32 gradi. Il caldo forte rimarrà nelle regioni del Sud estremo, come Salento, Calabria ionica e Sicilia orientale, dove si raggiungeranno picchi anche di 38 gradi.