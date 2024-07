Mertens | Conte è l’uomo giusto per il Napoli Mai in un altro club di A su Lukaku…

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 22 luglio 2024)si racconta: gli elogi a, il legame cole il pensiero su Lukaku. Le dichiarazioni dell’ex attaccante azzurro alla Gazzetta dello Sport.parla die Lukaku.” Dries, ex attaccante delora al Galatasaray, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Ecco le sue dichiarazioni integrali: “Collaboratore dial? Non ne abbiamo mai parlato., però, l’ho sentito e mi ha fatto una bella impressione. E’ una brava persona ed un grande allenatore, ha carisma, èal posto. Per i calciatori delci sarà da pedalare, ma va bene così.” Sulla stagione post-scudetto del“Cosa non ha funzionato nel? Non lo so, magari si è festeggiato troppo lo scudetto (ride). In quel caso sarebbe comprensibile: un evento del genere suscita entusiasmo, però bisogna saperlo gestire.