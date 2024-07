Ladri in casa scompare anche il chihuahua Ricompensa a chi lo ritrova

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 22 luglio 2024) Empoli, 22 luglio 2024 - Un furto non ordinario quello consumatosi nella notte tra sabato e ieri in un’abitazione che si affaccia su viale Petrarca, a Empoli. Dopo essersi intrufolati inforzando la porta principale, isi sono portati via un cane, incrocio con un volpino, che per la proprietaria ha un grande valore affettivo. Difatti, offre unaper chi possa dare notizie importanti ore il cagnolino. Il numero da contattare - diffuso ieritramite social - è 3894898063. Dall’abitazione sono poi spariti due orologi. La proprietaria accortasi dell’intrusione ha chiamato i carabinieri per un sopralluogo. "Sono stata fuori tra le 20.30 e la mezzanotte di sabato sera – ha raccontato –: mi sono accorta subito che c’era stata l’intrusione. Laera parzialmente a soqquadro.