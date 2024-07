La famosa di Uomini e donne incinta del terzo figlio | il gossip bomba

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di lunedì 22 luglio 2024) Personaggi tv. Ladi “del: il– L’ex concorrente di “Amici” di Maria De Filippi ed ex tronista di “” sarebbe nuovamente. A confermare, in un certo senso, sarebbe stata lei stessa sui suoi profili Instagram. Avete capito di chi stiamo parlando? ( dopo le foto) Leggi anche: Gerry Scotti in lacrime, proposta di matrimonio in diretta Leggi anche: Flavio Insinna alla concorrenza: le ultime rivelazioni dopo l’addio alla Rai Ladi “del: ilProprio lei, Sabrina Ghio. L’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi sarebbe nuovamente. Nelle scorse ore la 39enne romana ha postato una fotografia in compagnia del marito Carlo Negri. Si vede lui posare la mano sul ventre dell’ex tronista di “”.