La doppia sfida di Meloni | rafforzare i legami con l’Ue e placare le tensioni interne

(Di lunedì 22 luglio 2024) Da un lato cominciare a "ricucire" i rapporti con l'Europa dopo lo strappo sulle nomine, dall'altro richiamare all'ordine Lega e Forza Italia, che ormai da giorni si prendono (politicamente) a schiaffoni sulle rispettive posizioni in Ue. Questa lamissione della presidente del Consiglio Giorgia, che oggi ha iniziato la sua giornata ricevendo a Palazzo Chigi Antonio Costa, presidente eletto del Consiglio europeo che sarà in carica dal prossimo primo dicembre.L'ex premier portoghese ha avviato da Roma il suo tour di presentazione nelle capitali europee. Una scelta non casuale: la presidente del Consiglio è stata infatti l'unica a votare 'no' alla sua elezione nel Consiglio dello scorso 28 giugno.