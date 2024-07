La campagna Rinnovo abbonamenti La carica di 1 200 tifosi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Piero Falchini all’Empoli Point del Carlo Castellani-Computer Gross Arena e Carmine Petrullo all’Empoli Store di piazza della Vittoria sono stati i primi due abbonati azzurri della stagione 2024-25, seguiti da altri 1.212 supporters empolesi. Un risultato che dopo i primissimi giorni di apertura della nuovanon può far altro che testimoniare la voglia di Empoli e la voglia di stare accanto alla squadra. Insomma, sfondare il muro delle sette mila tessere non appare più così utopistico. Fino alle 13 di sabato prossimo sarà aperta la prelazione per gli abbonati dello scorso campionato, che lunedì 29 luglio potranno poi eventualmente decidere di cambiare posto. Solo martedì e mercoledì prossimi invece anche i nuovi abbonati potranno usufruire dei prezzi scontati riservati ai ‘vecchi’. Infine, dalle 10 di martedì 30 luglio via alla vendita libera.