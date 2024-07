Kamala Harris e l’albero di cocco perché le emoji e i meme spopolano sui social

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Roma, 22 luglio 2024 –di. Da quando la vice presidente degli Stati Uniti è stata indicata da Biden come la sua possibile sostituta alla corsa alla presidenza degli Usa, sono cominciati a comparire sui(le faccine di Whatsapp per intenderci) e(foto scherzose che diventano tormentoni) con la “pianta di”. Non solo da parte di “utenti comuni” deima in particolar modo da esponenti politici dem.? Tutto “merito” di una frase della mamma della vicepresidente Dem, da lei ripresa nel maggio 2023 in un discorso alla Casa Bianca e ora trasfigurata in unche impazza sulla rete: “Non so cosa c'è di sbagliato con voi giovani.