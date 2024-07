Inter-Pergolettese chiama Zielinski a prendersi i riflettori

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 22 luglio 2024) Oggi è il giorno di. In un certo senso,è la partita del polacco. Che al suo esordio nel mondo nerazzurro avrà iaddosso. ESORDIO AMICHEVOLE –è un’amichevole con un protagonista annunciato. Che risponde al nome di Piotr. Il polacco è uno dei volti nuovi in casa nerazzurra, e forse l’acquisto di maggior spessore sulla carta. La seconda partita del pre campionato sarà il suo esordio nel mondo. E per questo l’attenzione sarà tutta su di lui. COME TAREMI –in un certo senso vivrà la stessa esperienza di Taremi col Lugano. Alla prima amichevole era l’iraniano il volto nuovo da scoprire. E ha da subito fatto buona impressione. Oggi tocca al polacco. Un giocatore di indubbie qualità, ma che deve dimostrare di potersi inserire nel contesto di gioco di Inzaghi.